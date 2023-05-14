مصرع مديرة منتدى نسوي جراء حادث سير بين الناصرية والسماوة

2023/05/14 | 02:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرع مديرة المنتدى النسوى ندى الحسيني نتيجة حادث سير بين الناصرية والسماوة.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مديرة المنتدى النسوى ندى الحسيني لُقي مصرعها نتيجة حادث سير على الطريق الدولي السريع بين الناصرية والسماوة”.

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