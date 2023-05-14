الرئيس الأوكراني: وصلت برلين بالفعل

2023/05/14 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين بهدف تعزيز دعم أوكرانيا، بينما تتصاعد حدة القتال في باخموت.

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