دراسة تكشف عن علاقة مدهشة بين المنثول والزهايمر

2023/05/14 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى علاقة غريبة بين مركب كيميائي وتحسين القدرات المعرفية ووقف الأضرار التي تلحق بالدماغ جراء مرض الزهايمر.

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