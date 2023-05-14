تركيا.. المعارضة تعد بتقوية علاقاتها مع الغرب إذا فازت بالانتخابات

2023/05/14 | 06:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركيا..
المعارضة تعد بتقوية علاقاتها مع الغرب إذا فازت بالانتخابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. المعارضة تعد بتقوية علاقاتها مع الغرب إذا فازت بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المعارضة تعد بتقوية علاقاتها مع الغرب إذا فازت بالانتخابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. المعارضة تعد بتقوية علاقاتها مع الغرب إذا فازت بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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