فيديو أين ختم أردوغان حملته الانتخابية يثير تفاعلا.. وشيخة قطرية تغرد عن

2023/05/14 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقاطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا، السبت، قبل بدء الانتخابات بالبلاد، صباح الأحد.

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