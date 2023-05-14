مصر.. نجيب ساويرس يبدي رأيه بالإعلامي توفيق عكاشة

2023/05/14 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق من رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس وما أبداه من رأي حول الإعلامي المصري، توفيق عكاشة.

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