2023/05/14 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل قُصف القصر الرئاسي في الخرطوم؟ وهل توقفت شاحنات مصرية على الحدود مع السودان؟ وهل هذه صور للملك تشارلز محتفلا؟

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