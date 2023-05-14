العراق يمنع التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق المحلية

2023/05/14 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

منعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية وحصرت هذه العملية بالدينار.

وقال مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي خلال حملة رقابية تم إطلاقها بهذا الصدد، إن "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان دعم الدينار العراقي".

وبين التميمي أنه "تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار"، لافتا إلى "نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين".





وأشار، إلى أن "المديرية تهدف من خلال الحملة إلى الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف أن "المديرية حددت التعامل بالدولار حصراً في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله، مبيناً أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملاتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدواء في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية والاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع والبضائع".

وتابع التميمي، أن "الرقابة التجارية تقوم بمقارنة الأسعار وفقا لتسعيرة وزارة التجارة وفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع أسعار الدولار".

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