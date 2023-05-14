وسائل إعلام: سويسرا تسمح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

2023/05/14 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سمحت لجان السياسة الأمنية في البرلمان السويسري المكون من مجلسين، بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، في ظل ظروف معينة، حسبما ذكرت صحيفة “تاغيز-أنزيغر”.وأضافت صحيفة “آر بي كي”، أنه للقيام بذلك، يتعين على برلمان الاتحاد وضع مشروع قانون مناسب، مع القدرة على تطبيق التعديلات بأثر رجعي.وبموجب القانون الحالي، لا تستطيع سويسرا تزويد […]

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