الوداد المغربي يتعادل مع صنداونز

2023/05/14 | 09:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) – فرّط الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بتحقيق نتيجة أكبر من التعادل السلبي ضد ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في اللقاء المثير الذي جمعهما السبت على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.وسيلتقي المتأهل منهما مع الفائز من […]

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