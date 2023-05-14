2023/05/14 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف إطلاق النار، الذي أنهى خمسة أيام من الضربات المكثفة والهجمات المضادة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انتهت معركة وليس الحرب".. مراسل CNN يعلق على وقف إطلاق النار بغزة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انتهت معركة وليس الحرب".. مراسل CNN يعلق على وقف إطلاق النار بغزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).