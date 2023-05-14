التجارة تتوقع تسويق 4 ملايين طن من الحنطة خلال الموسم الحالي

2023/05/14 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وزارة التجارة، أن تصل الكميات المسوَّقة من الحنطة للموسم الحالي إلى أربعة ملايين طن، ما يُسهم بسد 90 بالمئة من حاجة البطاقة التموينية من مادة الطحين.

وقال المتحدت الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون، إن "الوزارة تتوقع أن تصل الكميات المسوَّقة من محصول الحنطة في البلاد للموسم الحالي، إلى أربعة ملايين طن، والتي أكد أنها ستسد أكثر من 90 بالمئة من متطلَّبات البطاقة التموينية من مادة الطحين".

وأضاف، أن "كل المؤشرات تؤكد أن الكميات المسوَّقة ستصل إلى مديات عالية نتيجة الظروف الجوية التي لازمت الموسم من معدلات الأمطار الجيدة والدعم الحكومي المقدم لإنجاحه، فضلاً عن توجيهات مجلس الوزراء بدفع المستحقات خلال 24 ساعة من تاريخ تسلم المحصول".

ولفت حنون إلى "وجود تنسيق عالي المستوى مع الدفاع المدني في المحافظات لحماية المخازن من الحرائق وأي طارئ آخر".

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