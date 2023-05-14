اليوم.. الفريق الوزاري للإتحاد الوطني يعود لاجتماعات حكومة الإقليم

2023/05/14 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأحد، عن مشاركة الفريق الوزاري للاتحاد في جلسة مجلس وزراء إقليم كردستان.

وقال الشيخ رؤوف لـ (بغداد اليوم إن "الفريق الوزاري بقيادة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني سيشارك بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم".

وأضاف أن "العديد من الملفات الخلافية سيتم طرحها خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني، على أمل إيجاد الحلول لها".

وفي وقت سابق، رحب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، بالدعوة التي أطلقها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للحوار بين القوى الكردية.

وقال شيخ رؤوف لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني كان ومازال يرحب بأي دعوة للحوار وإنهاء المشاكل الخلافية، ونحن ضد التصعيد والخطاب المتشنج لأنه يضر بمصالح المواطنين الكرد".

وأضاف أن "هنالك مشاكل خلافية على إدارة الحكم ومسألة الانتخابات في الإقليم وقضايا إدارية أخرى، نأمل حلها من خلال اللجان واللقاءات بين مختلف الأطراف الكردية".

وفي وقت سابق ،دعا الزعيم الكردي مسعود بارزاني،القوى والأحزاب السياسية في إقليم كُردستان إلى الجلوس على طاولة الحوار؛ خلال الأيام المقبلة، بهدف تخطي الخلافات فيما بينها.

وقال بارزاني في كلمةٍ ألقاها خلال مراسم افتتاح صرح البارزاني الوطني التذكاري؛ في منطقة “بارزان”: “أنتهز الفرصة هنا لكي أوجّه نداءً مخلصًا لكل الأطراف السياسية؛ في إقليم كُردستان، أن يفتحوا صفحة جديدة".

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