زيلينسكي يصل برلين في زيارة رسمية

2023/05/14 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى البابا فرنسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

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