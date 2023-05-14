2023/05/14 | 10:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى صرح الرجل بهزاد قوال سليمان رئيس القوالين الذي شارك في اجتماع وفد المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى مع رئيس وزراء العرقي محمد شياع السوداني ان السوداني لم يكن صادقا مع الوفد.وقال سليمان”ان ما حصل اليوم اثناء زيارة الامير حازم تحسين بك والمجلس الروحاني والوفد المرافق الى الموصل واللقاء بالسيد محمد شياع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس القوالين : السوداني لم يكن صادقًا مع وفد مجلس الروحاني) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس القوالين : السوداني لم يكن صادقًا مع وفد مجلس الروحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).