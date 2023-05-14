شاخوان عبدالله يحدد موعد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية

2023/05/14 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الأحد، انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية الأسبوع الحالي.وقال عبد الله في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “من المقرر أن […]

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