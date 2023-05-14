2023/05/14 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لإجراء محادثات مع القادة الألمان حول إرسال المزيد من الأسلحة لمساعدة كييف، وإعادة بناء ما دمرته الحرب الطاحنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأوكراني يصل برلين لحشد مزيد من الدعم لبلاده المركز الخبري الوطني.

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