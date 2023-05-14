الجرائم العائلية تزداد بالعراق.. أخ يقتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين في صلاح الدين (صورة)

2023/05/14 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتشهدت محافظة صلاح الدين، صباح اليوم الاحد 14 مايو/أيار 2023، جريمة مروعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين إثر خلافات عائلية.

وقال مراسل السومرية، انه "في صباح هذا اليوم، شهد المجمع السكني لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، جريمة عائلية، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين، دون معرفة الأسباب.واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته الغامضة".

الى ذلك، أكد مسؤول الفوج الثالث بالحشد الشعبي في صلاح الدين، لطيف الهاشمي في اتصال هاتفي مع السومرية نيوز، ان "أسباب الحادث تعود لمشاجرة بين الشقيقين في المنزل، ما أدت إلى طعن الشقيق الصغير لشقيقه الأكبر بسكين نقل على إثرها لمستشفى تكريت لتلقي العلاج وفارق الحياة هناك".

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في سامراء خلال الشهر الحالي بعد قتل أم لأبنها جراء خلاف عائلي "مجهول".ولا تتوقف الاجهزة الأمنية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى.



وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية.ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي.



وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات.

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