رئاسة البرلمان تحدد موعد إقرار قانون الموازنة 

2023/05/14 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، الأحد، أن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على قانون الموازنة.

وقال عبد الله في بيان، إن "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".

وأضاف، "سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي"، مشيراً إلى ان "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليها، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

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