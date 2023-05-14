صفارات الانذار تدوي في كييف وحالة تأهب لغارات جوية في عموم اوكرانيا

2023/05/14 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي بأوكرانيا وخيرسون.

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