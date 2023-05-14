2023/05/14 | 10:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 10) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولنكمل القاء الأضواء على الأدلة
والقرائن التي تؤكد ضلوع معاوية(لعنه
الله) في قتل امير المؤمنين(عليه السلام)
4 ـ ومن الثابت تاريخياً أن مؤتمر
الخوارج المجرم قد عقد في موسم ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 10) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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