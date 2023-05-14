الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 10

2023/05/14 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولنكمل القاء الأضواء على الأدلة

والقرائن التي تؤكد ضلوع معاوية(لعنه

الله) في قتل امير المؤمنين(عليه السلام)

4 ـ ومن الثابت تاريخياً أن مؤتمر

الخوارج المجرم قد عقد في موسم ال

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