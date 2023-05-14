السوداني يرعى مؤتمراً عاماً للشباب والرياضة

2023/05/14 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة بغداد اليوم الأحد، فعاليات “المؤتمر العام للشباب والرياضة” برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشباب والرياضة، خالد كبيان في بيان إن “المؤتمر الذي يُعقد اليوم سيكون مختلفاً وشاملاً وسيستقطب الأكاديميين المتخصصين للخروج بتوصيات تُرفع لرئيس الوزراء تعنى بدراسة الواقع الشبابي والرياضي في العراق”.

وبيّن أنَّ “المؤتمر سيُعقد انسجاماً مع البرنامج الحكومي وبحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين”، منوهاً بأنَّ “رئيس الوزراء- ووفق برنامجه الحكومي- أكد دعم قطاعي الشباب والرياضة”.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر على مدار يومين بحضور شخصيات رياضية ومسؤولين وأكاديميين.

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