عبدالله: سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع

2023/05/14 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، بأنه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية خلال الأسبوع الحالي.

وقال نائب رئيس مجلس النواب في بيان إنه “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 “، مضيفا أن “التصويت على قانون الموازنة الاتحادية سيتم هذا الأسبوع “.

وأضاف أن” مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق “.

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