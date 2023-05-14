البرلمان يحدد الموعد النهائي للتصويت على قانون الموازنة

2023/05/14 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاحد، أنه سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".

واضاف أنه "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

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