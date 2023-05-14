2023/05/14 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

فازت السويد، بفضل المغنية لورين، بمسابقة يوروفيجن الغنائية، للمرة السابعة في تاريخها، لتحقق بذلك الرقم القياسي الذي سجلته ايرلندا، إثر حفلة نهائية نظمتها بريطانيا في ليفربول باسم أوكرانيا.

ومع أغنيتها "تاتو"، باتت لورين الحائزة على اللقب نفسه عام 2012، ثاني فنان يفوز بمسابقة يوروفيجن مرتين، بعد جوني لوغان الذي حقق هذا الإنجاز لايرلندا في ثمانينات القرن الماضي، وأول امرأة تنجح في هذا الفوز المزدوج.

ولورين (39 عاما) واسمها الحقيقي لورين طلحاوي، مولودة في السويد لأبوين من أصول مغربية أمازيغية.



وهي الابنة الكبرى بين ستة أبناء، وقد كبرت في ضواحي ستوكهولم حيث تقيم حالياً.

ووصفت المغنية الفائزة ما حصل بأنه "سريالي" و"مذهل"، من دون استبعاد مشاركتها مجدداً في هذه المسابقة الغنائية التي تستقطب ملايين المشاهدين سنوياً.



وقالت خلال مؤتمر صحافي "إنها مسألة إبداع".

ووصفت "داغنز نيهيتر"، كبرى الصحف السويدية، اليوم الأحد فوز لورين بأنه "عمل بطولي مذهل".

وكتبت الصحيفة "لورين تؤثر في الجمهور كما يفعل قلّة سواها"، واصفة المغنية بأنها "قريبة" من الجمهور وتتمتع "بطلّة وصوت يستحيل تجاهلهما".

وأشادت صحيفة "أفتونبلاديت" من جانبها بـ"الملكة لورين" بعد فوزها الذي يمنح السويد الحق في تنظيم نسخة يوروفيجن لعام 2024 الذي سيشكل الذكرى السنوية الخمسين لفوز فرقة "آبا" بالمسابقة مع أغنيتها "واترلو".

وشارك 26 بلداً في المنافسة النهائية ضمن مسابقة يوروفيجن بنسختها السابعة والستين.

واستُبعدت روسيا من المسابقة هذه السنة كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأقيمت هذه الدورة في ليفربول، باسم أوكرانيا التي حضر لونا علمها الأزرق والأصفر في كل مكان في هذه المدينة التي شكّلت مهد فرقة البيتلز.

المصدر: فرنس برس 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد تفوز في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية وتحقق رقماً قياسياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد تفوز في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية وتحقق رقماً قياسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).