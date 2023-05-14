طقس العراق.. أمطار وغبار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

2023/05/14 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية ،اليوم الاحد، حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة ، مؤكدة ان الطقس سيشهد سقوط امطار وموجة من الغبار مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة .

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الوسطى من البلاد سيكون صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وأضاف، ان "الطقس في المناطق الشمالية من البلاد سيكون غائم مع سقوط امطار خفيفة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واشار البيان، الى أن "طقس المناطق الجنوبية سيكون غائم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد للغبار في بعض الاماكن".

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