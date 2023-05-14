متداولو الأسهم يحافظون على هدوئهم رغم

2023/05/14 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتلقف أسواق الأسهم بعد تداعيات شد حبال رفع سقف الدين وعصر النفقات في الكونغرس بالولايات المتحدة الأميركية، رغم المخاوف المثارة عن تعذر إيفاء المستحقات في يونيو.

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