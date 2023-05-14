تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

2023/05/14 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا، أن كييف ستتلقى أكثر من 100 طائرة بدون طيار “Vector” بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية.وجاء في تقرير المديرية: “سيتلقى ضباط المخابرات الأوكرانية 105 طائرات من دون طيار بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة Quantum-Systems GmbH الألمانية المصنعة للطائرات بدون طيار.[…]

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