2023/05/14 | 11:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، في التوجه لصناديق الاقتراع،...

ظهرت المقالة انطلاق الانتخابات بتركيا..



ومنافسة محتدمة بين أردوغان وكليجدار أولاً على المسلة.

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