من هيكل متهالك إلى ملاذ فاخر.. هكذا حول ثنائي قلعة عسكرية في إيطاليا

2023/05/14 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما بدأ الثّنائي الجنوب أفريقي، ماكس، وجوي أولفين، في البحث عن منزل أحلامها الإيطالي قبل 28 عامًا، لم يتخيّلا قط أنّهما سيشتريان قلعةً متهالكة في إقليم توسكانا.ومنذ ذلك الحين، حوّل الثّنائي القلعة إلى ملاذٍ فاخر.

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