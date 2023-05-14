حكمة الحوكمة – حسن آل سلطان

2023/05/14 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن آل سلطان حقيقة الإصلاح السياسي نشير إلى الوضع السياسي في بعض الدول التي تتميز بعدم القدرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع والحفاظ على النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان.قد لا يحدث الإصلاح السياسي في الدول التي تعاني من الفساد والافساد والفوضى السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.يحدث هذا بسبب تدخل الحكومات […]

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