2023/05/14 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تفكيك شبكة إرهابية "خطيرة" في محافظة ديالى.

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