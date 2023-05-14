2023/05/14 | 11:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/14 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).