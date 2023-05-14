النصيري: تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي

2023/05/14 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، أن الارتفاع الحالي لسعر صرف الدولار في السوق الموازي "مؤقت" بسبب المضاربين وأسباب أخرى أبرزها عدم دخول بعض تجار التجزئة إلى المنصة الالكترونية للتحويل الخارجي وعدم التزام بعض شركات الصيرفة بالسعر الرسمي المقرر للبنك المركزي .

وأضاف النصيري في حديث متلفز، أن "البنك المركزي يتابع ويراقب بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وسيصدر عقوبات مشددة وفقاً للقانون لمن يثبت إضراره بالاقتصاد الوطني وإصراره بالتعامل مع السعر الموازي بأية طريقة كانت".

وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على تشخيص ودراسة أسباب ومعوقات الدخول للمنصة الالكترونية ومحاولة إجراء التسهيلات والمرونة الممكنة لغرض تسريع التحويلات الخارجية في المصارف وفي البنك المركزي وفي الجهات الدولية المصرفية ذات العلاقة بضمان وصول العملات الأجنبية إلى المستفيد الحقيقي والنهائي".

وحث النصيري جميع الجهات الحكومية وتجار الجملة ورجال الأعمال، على "التعامل محلياً بالدينار العراقي باعتباره قوياً وتعافي قدرته الشرائية، إضافة إلى أنه يمثل ركناً أساسياً من أركان السيادة الوطنية".

وختم النصيري حديثه بالقول إن "البنك المركزي يعلن باستمرار عن إمكانية تأمين الدولار بالكميات المطلوبة لجميع من يحتاجه بالسعر الرسمي 1320 ديناراً لكل 100 دولار عن الطريق الوحيد وهو المنصة الالكترونية للبنك المركزي".





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