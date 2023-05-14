هيئة الانتخابات التركية: لا بلاغات بوجود عوائق في مراكز الاقتراع حتى الآن

2023/05/14 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة الانتخابات التركية، اليوم الأحد، بعدم وجود بلاغات عن عوائق في مراكز الاقتراع حتى الآن.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد أعلن، اليوم الأحد، بأن 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء تركيا.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وسيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة.

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