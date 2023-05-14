النزاهة تضبط معقبين وتلاعباً في تذاكر صرف علاج في واسط والبصرة

2023/05/14 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، تمكنها من ضبط تلاعبا بوصولات تذاكر صرف العلاج في مُحافظتي واسط والبصرة .

وذكرت الهيئة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، أن " دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط الأولى التي نفَّذها الفريق الميدانيُّ الخاصُّ بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، أكَّدت أنَّ الفريق بعد القيام بأعمال المتابعة والتحرّي تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما أضابير ضريبيَّـة يقومان بتعقيبها دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ.

وأضافت ، إنَّه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختص بالنظر في قضايا النزاهة في واسط؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهما.ا".

وبيَّـنت، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط وصولات تذاكر صرف علاج تمَّ التلاعب بها في مستشفى القرنة العام - وحدة صيدليَّة الطوارئ، مُنوّهةً بأنَّ الوصولات - التي تعود صلاحيَّة نفاذها إلى نهاية العام 2022، وتمَّ استخدامها خلال العام الحالي، وصرف العلاج على أساسها - غير موجودةٍ في سجلات التذاكر ".

وتابعت إنَّه، بناءً على هـذه الوصــولات ومستـندات الإدخال والإخراج المـخزني؛ تمَّ صرف (200 امبول Tramal) التي لا تُصرَفُ إلا بوصفةٍ طبيَّةٍ؛ كونها تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من المواد المُخدَّرة، كما تمَّ ضبط سجل التذاكر الأصلي الذي ضمَّ تسلسلاتٍ مُختلفة غير مُنظَّمةٍ وغير مُطابقةٍ للمعلومات الخاصَّة بالتذاكر العلاجيَّـة.

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