التربية تصدر أوامر وزارية بإنهاء تكليف أربعة مدراء عامين (وثيقة)

2023/05/14 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، أوامر وزارية تقضي بإنهاء تكليف 4 مدراء عامين.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "تقرر إنهاء تكليف فخري نايف مخيلف من مهمانه مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي وإعادته إلى وظيفته السابقة، بالاضافة الى إنهاء تكليف عدنان صبر محمد من مهماته مديراً عاماً لتربية بغداد / الكرخ الأولى كركوك وإعادته إلى وظيفته السابقة".

واضافت أنه "تم إنهاء تكليف محمد لفتة عبد علي من مهماته مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية ذي قار وإعادته إلى وظيفته السابقة".

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