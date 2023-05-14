الإطار: واشنطن ترعى 7 نقاط توتر مع دول الجوار على أرض كردستان العراق

2023/05/14 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاحد، اتهاما الى الولايات المتحدة الاميركية برعاية 7 نقاط توتر مع دول الجوار عبر بوابة اقليم كردستان.

وقال عودة لـ( بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي واضح في عدم القبول بوجود اي تكتل او تيار مسلح يهدد أمن دول الجوار تحت أية ذريعة كانت، وهذا الامر مهم جدا لتفادي ان تتحول بلادنا الى ساحة للصراعات الاقليمية والدولية خاصة في ظل التجاذبات الموجودة اصلا منذ عقود".

واضاف، أن "امريكا ترعى 7 نقاط توتر مع ايران وتركيا في اقليم كردستان من خلال دعم قوى واحزاب وجماعات مسلحة بعنوان المعارضة"، لافتا الى أن "واشنطن لديها استراتيجية لإستنزاف تلك الدولة وتحول الاقليم الى ساحة للصراعات الدامية التي تؤدي الى خراب وتهجير يدفع ثمنها الابرياء في نهاية المطاف".

واشار الى أن "واشنطن تعيش على الأزمات وهي الممول الرئيس للجماعات المسلحة على الحدود مع إيران من جهة الاقليم"، مؤكداً "ضرورة الانتباه لخطورة تلك الخطط التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومحاولة خلق مناطق غير مستقرة وهي في ذات الاتجاه تمثل انتهاكا لمضامين الدستور العراقي".

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