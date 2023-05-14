أسعار الدولار ترتفع مجددا في البورصات المحلية

2023/05/14 | 11:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الأسعار صباح أمس السبت 146000 دينار مقابل 100 دولار.

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