2023/05/14 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، بأن نحو 600 ألف عنصر أمن يشاركون في تأمين الانتخابات. فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية التركية تعلن مشاركة نحو 600 ألف عنصر أمن في تأمين الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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