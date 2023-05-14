"وسط استعدادات كييف لشن هجوم مضاد".. زيلينسكي في برلين بحماية مقاتلات الجيش

2023/05/14 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى برلين ليل السبت - الأحد في أول زيارة له منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي تريد بلاده تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو كدليل على التضامن.

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