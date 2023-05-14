بينهم إرهابيون.. اعتقال 19 متهماً في ست محافظات

2023/05/14 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على 19 متهماً بقضايا متنوعة في ست محافظات.

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