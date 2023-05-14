بالفيديو.. خريجو ميسان يواجهون خراطيم المياه و

2023/05/14 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اظهر مقطع فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، مواجهة عناصر قوات مكافحة الشغب للخريجين التربويين في ميسان بخراطيم المياه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "قوات مكافحة الشغب واجهت تظاهرات الخريجين التربويين في ميسان بخراطيم المياه".

وأضاف أن "هذه المواجهة من اجل إنهاء التظاهرات المستمرة لحين تلبية المطالب بتوفير التعيينات".

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