المالية النيابية تستضيف 3 وزراء لمناقشة تخصيصات وخطط وزاراتهم

2023/05/14 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، أنها ستستضيف ثلاثة وزراء، لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في بيان، إن "اللجنة تستضيف اليوم وزراء الكهرباء والصحة والدفاع".

وأضاف، أن "الاستضافة جاءت لمناقشة متطلبات والتزامات هذه الوزارات، ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة وخططها التنموية".

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