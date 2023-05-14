شاهد بالفيديو.. مكفوفين يقدمون عرضاً مسرحياً ابداعياً بعنوان يازارع البزرنكوش من هؤلاء

2023/05/14 | 12:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nu77TdOiCgA

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