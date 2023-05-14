بواسطة العراق مرة اخرى.. مفاوضات بين ايران ومصر

2023/05/14 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة

الخارجية بالبرلمان الإيراني فداحسين

مالكي، اليوم الأحد، عن احتضان العراق

مفاوضات إيرانية - مصرية.





وقال مالكي في تصريح لوكالة ايرانية ،

إن "المفاوضات بين إيران وم

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