العثور على جثة طفل بنهر دجلة جنوب الموصل

2023/05/14 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت النجدة النهرية في نينوى على جثة

طفل في نهر دجلة بناحية القيارة جنوب

الموصل.

وقال مصدر في النجدة النهرية للوكالة

الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا /إن " فرق

النجدة النهرية عثرت على جثة الطفل بعد

يومين

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