اللجنة المالية تقرر استضافة ثلاثة وزراء

2023/05/14 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب،

اليوم الأحد، أنها ستستضيف ثلاثة

وزراء، لمناقشة متطلبات والتزامات

وزاراتهم.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية

عطوان العطواني في بيان، أن "اللجنة

تستضيف اليوم وزراء

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