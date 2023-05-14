السوداني يوجّه بتكريم لاعبي المواي تاي المتوّجين في بطولة العالم للمتقدمين

2023/05/14 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بتكريم لاعبي المنتخب الوطني بالمواي تاي، الذين حصدوا الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية، في بطولة العالم للمتقدمين، التي أُقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك.

و تمكّن منتخبنا الوطني من حصد سبعة أوسمة، توزعت بين ذهبيّينِ وفضّيين، وثلاثة أوسمة برونزية.

ويأتي تكريم سيادته في سياق دعمه الرياضة، والإنجازات الرياضية التي يُتوّج بها اللاعبون في المحافل الدولية، ويسهمون في تحقيق انتصارات مشرّفة ترفع اسم العراق عالياً بين الأمم.

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