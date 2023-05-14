مسؤول يوناني: المعارضة التركية أكثر خطورة علينا من أردوغان

2023/05/14 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح وزير المالية اليوناني السابق وزعم حزب “МЕРА25” البرلماني يانيس واروفاكيس بأنه يخشى من وصول المعارضة إلى السلطة في تركيا.وردا على سؤال صحفي حول مدى قلقه من نتائج الانتخابات العامة في تركيا وتطور علاقاتها مع اليونان لاحقا، استذكر فاروفاكيس في مقابلة مع قناة “ALPHA” تاريخ العلاقات بين البلدين.وقال: “كانت تركيا في […]

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